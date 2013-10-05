محمد بدران: تأجيل انتخابات اتحادات الطلاب حتى إقرار اللائحة الجديدة

قال محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر، إن الاتحاد مع وزارة التعليم العالى سينتهى من إعداد اللائحة الجديدة فى موعدها، بعد أن حدد الاتحاد أن آخر موعد لتلقى المقترحات 15 أكتوبر الجارى، وبعد ذلك يتم الالتفات للانتخابات الطلابية، وذلك حتى تتم الانتخابات فى ظل اللائحة الجديدة ولا يتم حينها رفع دعوات قضائية ضد انتخابات الاتحادات الطلابية لإسقاطها بحجة أنها تمت فى ظل اللائحة القديمة.

وأضاف بدران لـ"كايرو دار"، أن اللائحة الجديدة سيتم إنجازها فى توقيتها المناسب وبعدها نتطرق للانتخابات الطلابية الجديدة، قائلا: "سيصبح من غير القانونى إجراء الانتخابات قبل الانتهاء من اللائحة الجديدة، ونعيد الكرة مرة أخرى من خلال الحديث عن اتحادات غير شرعية لأنها تمت فى ظل لائحة قديمة".