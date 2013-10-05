ضيوف الرحمن يتوافدون على الأراضي المقدسة وسط عقد متكامل من الخدمات

مكة المكرمة، القاهرة - فريق المتابعة ، مكتب «الرياض» - محمد خليل

أكملت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، وبدأت في تنفيذ خططها التي أعدتها والتي ركزت على تحقيق أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم إلى هذه الديار المقدسة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أن المملكة وجميع مؤسساتها الحكومية والأهلية تسخر جميع الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، وقال الأمير خالد الفيصل إن المملكة قيادة وشعبا تتشرف أن تقدم كل ما لديها من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

على الصعيد ذاته دعا خطيب الجامع الأزهر فى خطبة الجمعة أمس الحجاج للالتزام بالآداب التى أمرنا بها الإسلام أثناء تأدية مناسك الحج والعمرة، مؤكدا على الذهاب للحج وأداء شعائر الله دون إفساده والابتعاد عن المهاترات السياسية، وقال خطيب الأزهر للحاج إلى بيت الله، لقد فوضت أمرك إلى الله، فإن ذهبت لتفسد على الناس حجهم فحجك مرفوض، وعُدت محملا بالآثام والذنوب، إضافة إلى ذنوب ذهبت لتتخلص منها، وإن مت فقد مت في معاصي الله وإن كنت في ملابس إحرامك، وتابع قائلا: أخي الحاج ابتعد عن المهاترات السياسية وأقبل على الله بقلب يحمل الأسى على ما تمر به الأمة، وتضرع إلى الله أن يقبل دعاءك.

(تغطية شاملة عن الاستعدادات

لموسم الحج: داخل العدد)