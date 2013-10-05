أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شباب نادى دمنهور يتصدون لمسرحية إخوانية تهاجم الجيش فى ذكرى النصر

Google+ Print
شباب نادى دمنهور يتصدون لمسرحية إخوانية تهاجم الجيش فى ذكرى النصر شباب نادى دمنهور يتصدون لمسرحية إخوانية تهاجم الجيش فى ذكرى النصر

اندلعت اليوم مناوشات محدودة بين عدد من أعضاء نادى دمنهور للألعاب الرياضية وعناصر من جماعة الإخوان المحظورة، حاولوا تنظيم عرض مسرحى داخل النادى للتنديد بالقوات المسلحة وتصدى أعضاء النادى لشباب الإخوان، مما أدى لفرارهم بشكل سريع.

من جانبه أكد عبد المنعم عطية، عضو مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور، رفضه التام لإقامة أى فاعليات سياسية داخل أروقة النادى، مضيفا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فور حدوث هذه الواقعة، مع إحكام الرقابة على جميع بوابات النادى لمنع اختراقها من قبل أعضاء الجماعة المحظورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365