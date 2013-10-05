شباب نادى دمنهور يتصدون لمسرحية إخوانية تهاجم الجيش فى ذكرى النصر

اندلعت اليوم مناوشات محدودة بين عدد من أعضاء نادى دمنهور للألعاب الرياضية وعناصر من جماعة الإخوان المحظورة، حاولوا تنظيم عرض مسرحى داخل النادى للتنديد بالقوات المسلحة وتصدى أعضاء النادى لشباب الإخوان، مما أدى لفرارهم بشكل سريع.

من جانبه أكد عبد المنعم عطية، عضو مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور، رفضه التام لإقامة أى فاعليات سياسية داخل أروقة النادى، مضيفا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فور حدوث هذه الواقعة، مع إحكام الرقابة على جميع بوابات النادى لمنع اختراقها من قبل أعضاء الجماعة المحظورة.