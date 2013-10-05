أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نادى كاميرا السويس يشارك فى اليوم العالمى للتصوير

Google+ Print

انطلقت أمس الخميس بمحافظة السويس المسابقة العالمية للتصوير "World Photography " والتى يشرف عليها المصور العالمى Sott Kelpyc بمشاركة أعضاء نادى كاميرا السويس.

وتهدف المسابقة إلى عرض التراث والحضارة وكل ما يميز كل دولة عن طريق الصور المحلية وعرضها على المواقع العالمية.

يشرف على المسابقة عدد كبير من المصورين المحترفين من بينهم حسام الدين مصطفى، وهشام سمير، ومحمود الجزار، وآخرون، ولقت المسابقة قبولا شعبيا وتأييدا من الموطنين نظرا للشكل المتميز الذى قام به المصورون أثناء المسابقة وارتدائهم ملابس موحدة والتصوير بشكل منظم.

يذكر أن المسابقة انطلقت من ميدان النمسا بحى السويس، وقام المشاركون بتصوير المنازل القديمة وبعض بائعى الأسماك، وعقب ذلك تجولوا بالشوارع حتى كورنيش السويس المطل على البحر الأحمر.

1.jpg

G524f608977f97.jpg

G524f608ab67b0.jpg

G524f608c20560.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365