نادى كاميرا السويس يشارك فى اليوم العالمى للتصوير

انطلقت أمس الخميس بمحافظة السويس المسابقة العالمية للتصوير "World Photography " والتى يشرف عليها المصور العالمى Sott Kelpyc بمشاركة أعضاء نادى كاميرا السويس.

وتهدف المسابقة إلى عرض التراث والحضارة وكل ما يميز كل دولة عن طريق الصور المحلية وعرضها على المواقع العالمية.

يشرف على المسابقة عدد كبير من المصورين المحترفين من بينهم حسام الدين مصطفى، وهشام سمير، ومحمود الجزار، وآخرون، ولقت المسابقة قبولا شعبيا وتأييدا من الموطنين نظرا للشكل المتميز الذى قام به المصورون أثناء المسابقة وارتدائهم ملابس موحدة والتصوير بشكل منظم.

يذكر أن المسابقة انطلقت من ميدان النمسا بحى السويس، وقام المشاركون بتصوير المنازل القديمة وبعض بائعى الأسماك، وعقب ذلك تجولوا بالشوارع حتى كورنيش السويس المطل على البحر الأحمر.