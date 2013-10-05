أستاذ مساعد بجامعة أسيوط يفوز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم البيولوجية

فاز الدكتور جمال عبد الرءوف بدر -الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة أسيوط- بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم البيولوجية.

وكان الدكتور بدر قد حصل على درجتى الماجستير عام 2001 والدكتوراة عام 2005 من جامعة باريس 11 الجنوبية بفرنسا، ثم التحق للعمل بجامعة مونتريال بكندا لمدة عامين، حيث قدم هناك فى عام 2008، بحث تناول فيه كيفية معالجة التهاب الكبد الوبائى (فيروس سى) ونال عنه جائزة أفضل بحث، كما سبق وأن تم اختياره أستاذ زائر بجامعة أتاتورك بتركيا.

وقد تم اختيار الدكتور بدر للفوز بجائزة الدولة لهذا العام لتميزه العلمى وتفوقه فى مجال عمله واسهاماته على الصعيدين المحلى والدولى، حيث له 47 بحثاً عالمياً، منها 8 أبحاث فى كيفية استخدام جزيئات النانو فى القضاء على الخلايا السرطانية.

وقد حصدت جامعة أسيوط هذا العام ثلاث من جوائز الدولة التشجيعية واثنين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2012.