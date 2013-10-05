نادى اليخت بالإسكندرية ينظم ندوة حول قلعة قايتباى

تقيم اللجنة الثقافية بنادى اليخت المصرى بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد المحسن عمر، ندوة "صالون اليخت الثقافى" حول قلعة قايتباى والتى تعد من أهم معالم مدينة الإسكندرية؛ حيث يتحدث عنها سلفا جورج عطا الله، مدير الوعى الأثرى بالقلعة، وذلك فى السابعة من مساء بعد غد (الاثنين) بمقر النادى بالإسكندرية.

ومن المقرر إقامة زيارة ميدانية للقلعة لرواد صالون اليخت الثقافى صباح اليوم، ويقوم بالتنسيق للندوة والزيارة الدكتور حسن المغربى، عضو اللجنة الثقافية بالنادى.

يذكر أن القلعة تقع فى نهاية جزيرة فاروس غرب الإسكندرية، وقد شيدت فى نفس مكان فنار الإسكندرية القديم بعد انهياره فى زلزال مدمر، وبناها أحد سلاطين دولة المماليك الأشرف قايتباى عام 1477 ميلادية.