مهرجان مائى وآخر للمشى فى احتفالات أسوان بانتصارات أكتوبر

ينطلق صباح اليوم (السبت) مهرجان للمشى من أمام فندق الجيش بأسوان حتى نادى التجديف بشارع كورنيش النيل، فى إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر، على مدار اليوم وغدا، بجانب تنظيم مهرجان مائى بمشاركة فرق الفنون الشعبية وأعضاء المهرجان من أمام نادى التجديف حتى قاعة مؤتمرات القوات المسلحة.

ويتجمع غدا الشباب والطلائع من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام نصب الجندى المجهول بميدان الشهداء، يعقبه تنظيم احتفالية بالمراكب الشراعية من مرسى غرب أسوان حتى مرسى جزيرة إيزيس، بحضور اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، وبمشاركة القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية والأهالى أمام النصب التذكارى لوضع أكليل الزهور على النصب التذكارى، ثم يعقب ذلك تنظيم مسيرة شبابية بمشاركة المحافظ.

كما تنظم مسيرة رياضية من أمام المستشفى العسكرى حتى الصالة المغطاة، ويعقب ذلك تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بمراكز الشباب بحديقة درة النيل الساعة الواحدة ظهراً، ويعقبها أيضاً تنظيم مباراة خماسية فى كرة القدم بين قدامى لاعبى محافظة أسوان بالصالة المغطاة، يحضرها محافظ أسوان والتى ستبدأ بالسلام الوطنى، ثم كلمة للمحافظ، ثم إقامة المباراة، ثم تكريم قدامى المحاربين، مع عرض حوار مفتوح مع بعض المحاربين القدماء لأحمد عبد الله، ومصطفى الحاج.