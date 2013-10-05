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بسام الزرقا: لم أدلِ بأي تصريحات صحفية.. وتركت «لجنة الـ50» لأسباب صحية

  • مصر
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بسام الزرقا: لم أدلِ بأي تصريحات صحفية.. وتركت «لجنة الـ50» لأسباب صحية بسام الزرقا: لم أدلِ بأي تصريحات صحفية.. وتركت «لجنة الـ50» لأسباب صحية

نفى الدكتور بسام الزرقا، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إدلائه بأي تصريحات صحفية خلال الأسبوع الماضي لأي صحيفة أو موقع إلكتروني، مشددًا على أنه ترك «لجنة الـ 50» لأسباب صحية.

وقال «الزرقا» إنه خشي على صحته جراء ما يتم داخل هذه اللجنة، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون قد تعرض لجلطة دماغية.

وأضاف في بيان: «اتصل بي أحد الصحفيين من إحدى الصحف اليومية للاطمئنان عن صحتي فقلت له إن صحتي بخير ورفضت الإدلاء بأي تصرحيات صحفية، وأكدت له أن المتحدث الرسمي باسم الحزب هو المسؤول عن ذلك، ولكني فوجئت بتحريف كلامي ونسب إلى ما لم أقله».

وطالب «الزرقا» وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره، حرصًا على مصلحة البلاد، وعدم إثارة الفتنة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

 

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