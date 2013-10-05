بشار الأسد: تركيا ستدفع ثمنا غاليا لدعمها مقاتلي المعارضة

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن تركيا ستدفع ثمنا غاليا لدعمها مقاتلي المعارضة الذين يسعون للاطاحة به متهما أنقرة بإيواء “إرهابيين” على حدودها وتوقع أن ينقلبوا عليها قريبا.

وفي مقابلة مع قناة (خلق تي.في) التلفزيونية التركية تذاع يوم الجمعة وصف الأسد رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان بأنه “متعصب” وقال إن تركيا تسمح “للارهابيين” بعبور الحدود لمهاجمة الجيش السوري والمدنيين.

وأضاف الاسد في المقابلة التي نشرتها وكالة الانباء العربية السورية (سانا) “الإرهاب لا يمكن أن تضعه ورقة في جيبك.. هو كالعقرب عندما تضعه في أول فرصة سوف يلدغك.”

وقال “سيؤثرون في المستقبل القريب على تركيا وستدفع تركيا الثمن غاليا.

وتمتد الحدود التركية السورية مسافة 900 كيلومتر. وتركيا من أشد منتقدي الأسد وتدعم المعارضة بقوة لكنها تنفي تسليح المقاتلين.

وتستضيف تركيا ربع اللاجئين السوريين الفارين من بلادهم وعددهم مليونا شخص وامتد الصراع السوري إلى الأراضي التركية في كثير من الاحيان فكانت أنقرة ترد بالمثل عند سقوط قذائف مورتر وغيرها من سوريا في أراضيها.

وسمحت تركيا كذلك لمقاتلي المعارضة بعبور الحدود من سوريا وإليها لكنها بدأت تشعر بالقلق بسبب الانقسامات بين مقاتلي المعارضة وتزايد نفوذ الاسلاميين المتشددين في سوريا.

وسيطرت جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام المرتبطة بتنظيم القاعدة على بلدة اعزاز الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات من حدود تركيا الشهر الماضي وتشتبك كثيرا مع لواء عاصفة الشمال السوري منذ ذلك الحين.

وقال اردوغان في حديث للتلفزيون التركي في وقت متأخر يوم الخميس “في الوقت الراهن سوريا تتجه إلى حرب طائفية.” وأضاف “هذا هو الخطر الذي نواجهه.”