«الصحة»: استقرار حالة خالد داوود الصحية بعد تعرضه لاعتداء

فال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة والسكان، إن حالة المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، خالد داوود، تحسنت، بعد أن كان تعرض لاعتداء في وقت سابق من الجمعة.

وأوضح «الخطيب» في تصريحات صحفية، إن «داوود» أصيب بطعن تحت الإبط من الجانب الأيسر، وتم نقله فور الحادث إلى مستشفى الطلبة، وبعد تلقيه الإسعافات الأولية تم نقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي بناء على طلبه.

وأفاد رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة والسكان أنه لم يتم البت في توقيت خروجه من المستشفى، حيث يتوقف ذلك على استكمال العلاج ومثوله للشفاء.

يذكر أن المتحدث الإعلامي لحزب الدستور خالد داوود، قد تلقى عدة طعنات من احد الأشخاص خلال الاشتباكات، التي جرت الجمعة بمنطقة أبو الريش.