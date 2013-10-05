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«مصر القوية» يدين الاعتداء على خالد داود ويعتبره من «أعمال البلطجة»

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«مصر القوية» يدين الاعتداء على خالد داود ويعتبره من «أعمال البلطجة» «مصر القوية» يدين الاعتداء على خالد داود ويعتبره من «أعمال البلطجة»

أدان حزب القوية، الاعتداء على خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، الجمعة، واعتبره عملاً من «أعمال البلطجة. » 

وقال أحمد إمام، المتحدث باسم الحزب، إن ما تم «اعتداء غير مقبول»، وطالب في بيان صادر عن الحزب، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بضرورة «احترام أصحاب الرأى أياً كان رأيهم، والبعد عن سياسة الإرهاب الفكري التى تتم ممارستها الآن».

وتابع بيان الحزب: «على أجهزة الأمن القيام  بدورها في الحفاظ على أمن المواطنين بدلاً من تركيز جهودها على الأمن السياسي فقط، وعلى ضرورة محاسبة كل من تورط فى هذا الفعل الحقير».

كان «داود» دخل مستشفي قصر العيني ليجرى عملية جراحية في يده اليمنى بعد الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، واتهمت كريمة أبو النور، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، الجمعة، أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء على «داود»، أثناء تواجده بشارع قصر العيني خلال تنظيمهم لمسيرة.

 

 

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