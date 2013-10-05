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اشتباكات بين الإخوان ومعارضيهم بشبرا الخيمة

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اشتباكات بين الإخوان ومعارضيهم بشبرا الخيمة اشتباكات بين الإخوان ومعارضيهم بشبرا الخيمة

اندلعت مساء اليوم اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان ومعارضيهم بمدينة شبرا الخيمة ، بسبب الهتاف ضد القوات المسلحة والشرطة ، وانتقلت على الفور قوات الأمن للسيطرة على الموقف بين الجانبين.
> وأكد شهود العيان ، أن الإشتباكات بدأت أثناء قيام الإخوان بتنظيم مسيرة والتوجه إلى منطقة الزاوية والأميرية بالقاهرة عبر كوبرى السواح ، وقاموا بالهتاف ضد الجيش والشرطة ودعوة وحث المواطنين على النزول يوم الأحد المقبل والتضامن معهم في تظاهراتهم ، إلا أن الأهالى منعوهم من السير في الشوارع وقاموا بتنظيم مسيرة مؤيدة للجيش ، مما أدى لتطور الموقف ونشوب اشتباكات بين الجانبين استخدمت فيها الحجاره والطوب والعصى .
> وقد تدخلت قوات الأمن وتم السيطرة على الموقف وتفريق الفريقين لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى .
> أ ش أ

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