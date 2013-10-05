اشتباكات بين الإخوان ومعارضيهم بشبرا الخيمة

اندلعت مساء اليوم اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان ومعارضيهم بمدينة شبرا الخيمة ، بسبب الهتاف ضد القوات المسلحة والشرطة ، وانتقلت على الفور قوات الأمن للسيطرة على الموقف بين الجانبين.

> وأكد شهود العيان ، أن الإشتباكات بدأت أثناء قيام الإخوان بتنظيم مسيرة والتوجه إلى منطقة الزاوية والأميرية بالقاهرة عبر كوبرى السواح ، وقاموا بالهتاف ضد الجيش والشرطة ودعوة وحث المواطنين على النزول يوم الأحد المقبل والتضامن معهم في تظاهراتهم ، إلا أن الأهالى منعوهم من السير في الشوارع وقاموا بتنظيم مسيرة مؤيدة للجيش ، مما أدى لتطور الموقف ونشوب اشتباكات بين الجانبين استخدمت فيها الحجاره والطوب والعصى .

> وقد تدخلت قوات الأمن وتم السيطرة على الموقف وتفريق الفريقين لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى .

> أ ش أ