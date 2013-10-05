ممثل النور بالخمسين: أرفض القيود على الأحزاب و أطالب بتوسيع صلاحيات البرلمان

أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة الخمسين عن حزب النور إنه يطالب بعدم اعتماد مواد اقصائية مثل مادة الأحزاب على أساس ديني فهي مادة اقصائية غير واضحة المعنى- علي حد قولة، متسائلا ًكيف نصل إلى وصف الحزب على أساس ديني هل لأنه يطالب بتفعيل المادة الثانية ؟.

وأضاف إن الإقصاء في هذه الحالة سيكون اقصائي انتقائي بمعنى أنها ستكون سيفا مسلطاً يستخدمه النظام السياسي ضد من شاء متى شاء والدليل على هذا أن أصل نشأتها كان على يد نظام مبارك ثم إنها مادة انتقامية ونحن لانرى أن من المصلحة وضع مادة في الدستور بهذا المعنى أو من أجل العزل السياسي .

> وأضاف ” إنني لا أتحدث عما يدور بداخل اللجنة لأن كل مابداخلها اقتراحات وكل حديثي عن منتج العشرة الذي أعلن أو عما يعلن في الجلسة العامة في لجنة الخمسين

> وأشار منصور مايهمني المنتج النهائي بأنه لايُجار على الهوية وأريد أن يكون المنتج متوزان يراعي المحاور الأتية الأول وضوح الهوية والثاني وضوح ضمانات الحقوق والحريات والثالث وضوح ضمانات العدالة الإجتماعية والعيش الكريم والرابع التوازن بين السلطات والخامس تفعيل دور الإرادة الشعبية بتوسيع قنوات تأثيرها في السلطات وصناعة السياسة العامة وهذا الضمان الوحيد لإستمرار توزان السلطات من خلال توسيع صلاحيات البرلمان ” شعب أو شورى ” توسيع صلاحيات المتتخبين محلياً رفع القيود عن الأحزاب والنقابات و الإتجاه للمجالس المتخصصة التي تفعل دور التواصل المجتمعي وتأثيره في رسم السياسة العامة للدولة مثل المجلس الإقتصادي والإجتماعي”.

وأشار أنه يحبذ برلمان” شعب أو شورى ” يميل لإتجاه مختلط يميل للبرلماني والمحليات تميل لإتجاه بمُنح العضو السؤال والإستحواب وسحب الثقة من المحافظ ورئيس المدينة والقرية وصولاً لإنتخاب مقدم الخدمة ويميل إلى الامركزية .

> وأضاف نريد الوصول لرفع القيود عن الأحزاب وتفعيل دورها ويكون ذلك بالميل في اتجاه القائمة لأن القائمة منافسة بين برامج حزبية والنظام الفردي منافسة بين رؤس أموال.

> جاء ذلك بمؤتمر حملة البنيان المرصوص التي أقامها حزب النور أمس الجمعة بقاعة الشعب بمدينة كفر الشيخ بحضور المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور والسيد مصطفى خليفة نائب رئيس الحزب ونادر بكار مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام والدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة الخمسين ومندوب الحزب باللجنة وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة منهم الدكتور مجدي سليم أمين حزب النور والدكتور محمدمصطفى خليفة نائب أمين الحزب ومحمد عياد وكيل الحزب بكفر الشيخ والقواعد لحزب النور بالمراكز والمدن