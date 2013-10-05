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عقاقير خفض ضغط الدم تساعد فى علاج السرطان

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عقاقير خفض ضغط الدم تساعد فى علاج السرطان عقاقير خفض ضغط الدم تساعد فى علاج السرطان

كشفت دراسة جديدة عن أن الفئات المختلفة للعقاقير المخفضة لضغط الدم المرتفع يمكن أن تعزز علاجات السرطان عن طريق تحسين أدوية العلاج الكيميائى والأوكسجين إلى الأورام الخبيثة، وذلك وفقا لأحدث الدراسات السريرية.

وأوضح الباحثون بمستشفى "ماساتشوستس"، فى معرض أبحاثهم المنشورة فى مجلة "نيتشر"الطبية أن العقاقير المخفضة لضغط الدم المرتفع المنتمية لفئة مثبطات "اللوسارتان" تعمل على زيادة تدفق الدم، وتحسين نتائج العلاج الكيميائى، بين فئران التجارب الذين يعانون من سرطان البنكرياس والثدى.

كما تعد مثبطات "الانجيوتنسين" من المثبطات الآمنة المتواجدة فى عقاقير خفض ضغط الدم التى يتم استخدامها لأكثر من عقد كامل بين المرضى ويمكن أن تسهم فى علاج السرطان.

وأشار الباحثون إلى أنه يتم بالفعل استخدام العقاقير المضادة لتكوين الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم للأورام السرطانية لتعزيز علاجات السرطان.

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