بان كي مون يعرب عن قلقه إزاء أعمال العنف في مظاهرات الجمعة بمصر

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الجمعة، عن قلقه إزاء أعمال عنف خطيرة الجمعة في القاهرة .

وأكد الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي، مساء الجمعة، على أهمية الاحتجاج السلمي، واحترام حرية التجمع والالتزام بعدم اللجوء إلى العنف.

وقال الأمين العام، في البيان «إنني مازلت مستمرًا في التأكيد على الحاجة إلى شمولية العملية السياسية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك أولئك المعتقلين في السجون، وتطبيق سيادة القانون كأساس للتحول الديمقراطي السلمي، هذه هي المبادئ التي ألزمت السلطات المصرية نفسها في خارطة الطريق».