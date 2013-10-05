مظهر شاهين: الشراء من محال مملوكة لـ«الإخوان» حرام شرعًا

أفتى مظهر شاهين، خطيب وإمام مسجد عمر مكرم، مساء الجمعة، بأن الشراء من متاجر ومحال الإخوان المسلمين «حرام شرعًا»، مضيفًا أن الجماعة تستخدم الأموال في «تدمير الوطن».

وكتب «شاهين»، في صفحته على «فيس بوك»: «فتوى على مسؤوليتي الشخصية: الشراء من متاجر ومحال اﻹخوان المسلمين حرام شرعًا، ﻷنهم أصحاب هذه المحال يدفعون خمس أرباحهم للجماعة، التي تستخدم هذه اﻷموال في شراء اﻷسلحة والقيام بعمليات إرهابية وقطع الطرق وترويع الآمنين».

وأضاف: «وبالتالي أنت وأنت تشتري منهم كأنك تساهم بشكل غير مباشر في تدمير الوطن وتشارك في هذه الجرائم، ومما هو معلوم شرعًا أن من يعين ظالمًا على ظلمه يشاركه فى الوزر، وكذلك التعاون على اﻹثم والعدوان حرام شرعًا ومنهي عنه».

واستعان «شاهين» في فتواه بالآية القرآنية: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اﻹثم والعدوان»، وختم بقوله: «وعلى ذلك على المسلم أن ينأى بنفسه عن معاونة هؤلاء من خلال الشراء منهم وتربيحهم أموالًا يستخدمونها هم في تدمير الوطن.. والله أعلم».