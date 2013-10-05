هل تمنح إصابة هداف هال سيتي جدو الظهور الأول في الدوري الإنجليزي؟

يبحث محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي عن المشاركة الأولى في الدوري الإنجليزي عندما يستضيف فريقه أستون فيلا يوم السبت.

ويستضيف النمور أستون فيلا في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وعاد جدو للملاعب بعد خمسة أشهر غاب فيها بسبب الإصابة بشرخ إجهادي في وجه القدم، عندما شارك مع النمور أمام هيديرسفيلد تاون ضمن كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي.

قبل أن يلعب جدو مباراة رديف هال ورديف هارتلبول يونايتد أحد فرق الدرجة الثالثة كاملة، والتي انتهت بالتعادل 1-1 كاملة.

وينتظر جدو الحصول على فرصة للظهور في الدوري الإنجليزي لأول مرة أمام أستون فيلا الذي يدخل المباراة منتشيا بالفوز على مانشستر سيتي 3-2 في الجولة السابقة.

في نفس الوقت، يسعى هال سيتي لمواصلة البداية الطيبة في العودة للدوري الإنجليزي بعد جمع 10 نقاط في أول ست مباريات، وهو ما وضع الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب متفوقا على فرق بحجم مانشستر يونايتد.

فجدو يسعى لتجهيز نفسه قبل الانضمام لمنتخب مصر الذي يلعب مباراة مصيرية أمام غانا يوم 15 أكتوبر في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2014.

وأشارت صحف هال إلى أن جدو على الأغلب سيجلس على مقاعد البدلاء في مباراة السبت، إلا أن فرص مشاركته كبديل كبيرة.

فهال يفقد هدافه الأبرز روبي برادي في المباراة بسبب الإصابة، وهو ما قد يمنح جدو فرصة للظهور.