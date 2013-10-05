أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هل تمنح إصابة هداف هال سيتي جدو الظهور الأول في الدوري الإنجليزي؟

Google+ Print
هل تمنح إصابة هداف هال سيتي جدو الظهور الأول في الدوري الإنجليزي؟ هل تمنح إصابة هداف هال سيتي جدو الظهور الأول في الدوري الإنجليزي؟

يبحث محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي عن المشاركة الأولى في الدوري الإنجليزي عندما يستضيف فريقه أستون فيلا يوم السبت.

ويستضيف النمور أستون فيلا في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وعاد جدو للملاعب بعد خمسة أشهر غاب فيها بسبب الإصابة بشرخ إجهادي في وجه القدم، عندما شارك مع النمور أمام هيديرسفيلد تاون ضمن كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي.

قبل أن يلعب جدو مباراة رديف هال ورديف هارتلبول يونايتد أحد فرق الدرجة الثالثة كاملة، والتي انتهت بالتعادل 1-1 كاملة.

وينتظر جدو الحصول على فرصة للظهور في الدوري الإنجليزي لأول مرة أمام أستون فيلا الذي يدخل المباراة منتشيا بالفوز على مانشستر سيتي 3-2 في الجولة السابقة.

في نفس الوقت، يسعى هال سيتي لمواصلة البداية الطيبة في العودة للدوري الإنجليزي بعد جمع 10 نقاط في أول ست مباريات، وهو ما وضع الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب متفوقا على فرق بحجم مانشستر يونايتد.

فجدو يسعى لتجهيز نفسه قبل الانضمام لمنتخب الذي يلعب مباراة مصيرية أمام غانا يوم 15 أكتوبر في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2014.

وأشارت صحف هال إلى أن جدو على الأغلب سيجلس على مقاعد البدلاء في مباراة السبت، إلا أن فرص مشاركته كبديل كبيرة.

فهال يفقد هدافه الأبرز روبي برادي في المباراة بسبب الإصابة، وهو ما قد يمنح جدو فرصة للظهور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري