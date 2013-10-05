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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 شبان خلال مداهمات لحرم جامعة القدس

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 شبان خلال مداهمات لحرم جامعة القدس قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 شبان خلال مداهمات لحرم جامعة القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس الجمعة، ثلاثة شبان وأحرقت شجرتين فى جامعة القدس خلال مواجهات مع الشبان فى بلدة أبو ديس شرق القدس.

وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية هانى حلبية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمتها محيط الحرم الرئيس لجامعة القدس، حيث كان نشطاء المقاومة الشعبية يحدثون فتحة جديدة فى "جدار الضم والتوسع" المقابل للجامعة، مضيفا أن قوات الاحتلال أحرقت شجرتين داخل الجامعة جراء إلقاء قنابل حارقة صوب النشطاء.

وأشار الناطق إلى أن المواجهات بدأت عصر اليوم فى منطقتى "رأس قبسة" وجامعة القدس واستمرت لعدة ساعات مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

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