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الببلاوي: خفضنا تمثيلنا في اجتماع البنك الدولي اعتراضا على "أسلوب المعاملة"

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الببلاوي: خفضنا تمثيلنا في اجتماع البنك الدولي اعتراضا على "أسلوب المعاملة" الببلاوي: خفضنا تمثيلنا في اجتماع البنك الدولي اعتراضا على "أسلوب المعاملة"
رئيس : موقف البنك الدولي معنا لا يليق.. وأقدم أعضاء البنك مصري

كتب : محمد عاشور منذ 59 دقيقة

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، إن تخفيض تمثيل في اجتماع البنك الدولي جاء اعتراضا على الطريقة التي تعامل بها معنا، والتي لم تكن مقبولة، موضحا أن بعض قيادات البنك قالت إنها تريد التأكد مما إذا كانت الحكومة الحالية حقيقة أم لا، وهذا أمر مرفوض، ومصر من الدول المؤسسة لمعاهدة البنك الدولي.

وأوضح الببلاوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على قناة CBC، أن مصر مع أقل من 50 دولة حول العالم أسسوا معاهدة البنك الدولي، الذي وصل عدد أعضائه حاليا لأكثر من 80 دولة، منوها بأنه أثيرت شوشرة حول إمكان إجراء تصويت على الإبقاء على حكومة مصر أم لا، في حين أن أقدم أعضاء الصندوق هو عبدالشكور شعلان مصري الجنسية، مضيفا: "رأيت أن نرأف بمصر من هذا الموقف الذي لا يليق، ومنذ أيام جاءنا رد الصندوق بإمكان الحضور، فقررنا تمثيل مصر رمزيا كنوع من الاحتجاج".

وأكد أن الاجتماع سيشهد حضور 180 دولة، وسيكون اجتماعا احتفاليا، ومن الصعب مناقشة أية خطط أو قضايا وسط هذا الحشد.

من ناحية أخرى، أشار الببلاوي إلى أن الحديث عن أن الحكومة مرتعشة الأيدي على خلفية أحداث العنف الأخيرة هو "كلام عام ولا أساس له من الصحة"، لافتا إلى أن الحكومة هي التي أصدرت قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لكنها تختار الوقت المناسب.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تبين أن الوقت الذي ضاع في المشاروات قبل الفض كان لازما، موجها الشكر لقوات الشرطة والجيش التي استعادت الأمن بشكل كبير.

وأوضح أن مصر لديها قانون لتنظيم التظاهر وليس لمنعه، ويجب تفعليه بالشكل الذي يحافظ على هيبة الدولة، وكذلك احترام حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالشكل السلمي المعروف، وسيتم عرضه على المجتمع المدني قبل تطبيقه.

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