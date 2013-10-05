إسرائيل تعتقل ثلاث شباب خلال مداهمات لحرم جامعة القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مساء اليوم الجمعة ثلاثة شبان وأحرقت شجرتين في جامعة القدس خلال مواجهات مع الشبان في بلدة أبو ديس شرق القدس .

> وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية هاني حلبية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمتها محيط الحرم الرئيس لجامعة القدس ، حيث كان نشطاء المقاومة الشعبية يحدثون فتحة جديدة في “جدار الضم والتوسع” المقابل للجامعة ، مضيفا أن قوات الاحتلال أحرقت شجرتين داخل الجامعة جراء إلقاء قنابل حارقة صوب النشطاء .

> وأشار الناطق إلى أن المواجهات بدأت عصر اليوم في منطقتي “رأس قبسة ” وجامعة القدس واستمرت لعدة ساعات مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع .

أ ش أ