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الببلاوي: تخفيض تمثيل مصر في البنك الدولي اعتراضا على طريقة تعاملهم معنا

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الببلاوي: تخفيض تمثيل مصر في البنك الدولي اعتراضا على طريقة تعاملهم معنا الببلاوي: تخفيض تمثيل مصر في البنك الدولي اعتراضا على طريقة تعاملهم معنا

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي إن علاقة بصندوق النقد الدولي مستمرة.
> وأضاف الببلاوي ـ خلال اتصال هاتفي لبرنامج “ممكن” الذي يذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية مساء اليوم الجمعة ـ أنه جرى خلال اجتماعات مجلس الصندوق مجموعة من الأحاديث على عضوية مصر، لافتا إلى أن مثل هذه الاحاديث غير مقبولة لدولة مؤسسة للبنك الدولي مثل مصر.
> وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن تخفيض تمثيل مصر في اجتماع البنك الدولي جاء اعتراضا على الطريقة التي تم التعامل بها معنا، لافتا إلى أن هذه المؤسسات تم انشاؤها خصيصا لكي تعاون البلاد في حالة الازمات وليست منحة أو تفضل.
> ونفى الببلاوي، وجود أى مشاورات حول تقديم صندوق النقد الدولي مساعدات لمصر في الوقت الحالي.
> وبشأن الوضع الأمني في البلاد ودور الشرطة والجيش في ذلك أوضح الدكتور الببلاوي، أن ما تقوم به قوات الشرطة وبمساعدة القوات المسلحة في اعادة الامن إلى درجة كبيرة يستحق الشكر والتقدير، لافتا إلى أن ما حدث في منطقة كرداسة بالجيزة انجاز يستحق الاعتراف به.
> وردا على سؤال حول التظاهرات المتواجدة في الشارع، قال الببلاوي، إن مصر لديها قانون لتنظيم التظاهر وليس لمنعه كما يحدث في جميع دول العالم، لافتا إلى أنه لابد من التعامل بالحزم والقوة ولكن أيضا بأكبر قدر من احترام الحريات وعدم التجاوز.

 

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