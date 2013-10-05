غدا.. مدينة 6 أكتوبر تحتفل بالعيد السنوى.. وتكرم 7 من أبطال الحرب

قرر المهندس عبد المطلب عمارة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الاحتفال بالعيد السنوى للمدينة غداً السبت، وهو الذى يتواكب مع احتفالات مصر بالذكرى الأربعين للنصر العظيم، والذى تم تسمية المدينة به تخليداً لذكراه، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يشارك فى الاحتفال ممثلو مجلس أمناء المدينة وجمعية المستثمرين، وممثلو السكان.

من جانبه.. قال هشام زكى عضو لجنة التنظيم ورئيس لجنة التعليم بمجلس الأمناء، إنه سيتم تكريم 7 من أبطال الحرب المقيمين بالمدينة والذين قاموا ببطولات وعمليات فدائية لاستعادة الأرض والكرامة العربية.