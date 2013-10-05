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معلمو الوراق يطالبون الوزير بصرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة

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معلمو الوراق يطالبون الوزير بصرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة معلمو الوراق يطالبون الوزير بصرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة

طالب معلمو إدارة الوراق التعليمية، الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بسرعة التدخل لصرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، والتى لم تصرف حتى الآن، وذلك لتضررهم.

وقال يحيى العقيلى، أحد المعلمين بإدارة الوراق التعليمية، إنه بالإضافة إلى عدم صرف المكافآت، أيضا لم يتم صرف مكافأة امتحان دبلوم الخط العربى، والزخرفة للدور الأول، كذلك للعديد من المعلمين حتى الآن، بالرغم من انتهائها منذ ثلاثة أشهر.

وناشد العقيلى، وزير التربية والتعليم، صرف المكافآت كما اعتاد عليها المعلمون فى السنوات السابقة، وهو أن يتم صرفها لهم قبل بداية العام الدراسى، لسد احتياجات أبنائهم الملحة فى مراحل التعليم المختلفة، سواء بالتربية والتعليم، أو بالجامعات، ويتمنون الآن الصرف قبل عيد الأضحى المبارك.
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