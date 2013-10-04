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جهاز المغتربين يحذر السودانيين من "اللجوء السياسى"

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جهاز المغتربين يحذر السودانيين من "اللجوء السياسى" جهاز المغتربين يحذر السودانيين من "اللجوء السياسى"

حذَر الأمين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج، الدكتور كرار التهامى، الشباب السودانى بالداخل والخارج مما أسماه "بشراك اللوبيات" ودورها تجاه طلبات "اللجوء السياسى".

ودعا التهامى- فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية، اليوم الجمعة، شباب السودان إلى الدفاع بقوة عن بلادهم، وتعزيز قيم الهوية السودانية والخروج من جلباب الانتماءات السياسية.

كما حث أمين شئون اللاجئين، المغتربين السودانيين بالخارج على تغيير النظرة النمطية للهجرة، والعمل على إذكاء الروح الوطنية، وعكس الوجه المشرق لبلادهم، ودعا- فى هذا الصدد- القوى السياسية لتغليب المصلحة الوطنية للبلاد، والكف عن الانتهازية السياسية التى تستثمر فى أزمات الوطن".

وأكد التهامى، حرص جهاز المغتربين على التواصل المستمر مع العاملين بالخارج لدعم القضايا الوطنية للسودان.

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مصر 365