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ممثل حماس بلبنان: انفجار مخيم عين الحلوة هدفه زعزعة الاستقرار

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ممثل حماس بلبنان: انفجار مخيم عين الحلوة هدفه زعزعة الاستقرار ممثل حماس بلبنان: انفجار مخيم عين الحلوة هدفه زعزعة الاستقرار

أكد على بركة ممثل حركة حماس فى لبنان، أن الانفجار الذى وقع اليوم بمخيم عين الحلوة بصيدا بجنوب لبنان كان صغيرا، ولم يستهدف أحدا.

وقال بركة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الانفجار هدفه زعزعة الاستقرار الذى تحقق بفضل إنشاء القوة الأمنية المشتركة التى أنشأتها الفصائل الفلسطينية فى المخيم.

وأوضح، أن القوة الأمنية وصلت إلى مكان الانفجار وباشرت التحقيق، موضحا أن شخصا واحدا أصيب إصابة طفيفة، وإن كان أهالى المخيم قد أصيبوا بالذعر.

وأشار- فى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن القوة الأمنية تضم كافة الفصائل والقوى الفلسطينية فى لبنان، دون أن تنعكس الخلافات التقليدية للفصائل على عمل القوة، مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية فى لبنان أسست قيادة سياسية واحدة للتنسيق مع السلطات اللبنانية والعمل على الحصول على حقوق اللاجئين الفلسطينيين سواء من الدولة اللبنانية أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

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