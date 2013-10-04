مواجهة المونديال - محمد نجيب حل أزمة دفاع مصر

محمد نجيب مدافع الأهلي هو اللاعب المصري الذي اختار FilGoal.com تقديمه يوم الجمعة قبل مواجهة غانا المرتقبة.

منتخب غانا يستضيف الفريق المصري في الـ15 من شهر اكتوبر في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

ويمر دفاع منتخب مصر بأزمة كبيرة حيث استقبلت شباك الفراعنة سبعة أهداف في مرحلة التصفيات، وهو ما يجعلها الأسوأ دفاعيا بين المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية.

في المقابل، فمنتخب غانا هو الأقوى هجوميا بين المنتخبات المتأهلة بعدما سجل 18 هدفا في مرحلة المجموعات.

ويعاني بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر بغياب أحمد حجازي مدافع فيورنتينا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهو المدافع الذي اعتمد عليه المدرب الأمريكي كثيرا للعب في الخط الخلفي بجانب وائل جمعة.

ومع هذا كله يبدو نجيب هو الأنسب لشغل الموقع الثاني بجانب وائل جمعة في دفاع الفراعنة، خاصة مع التفاهم الكبير الذي يظهره الثنائي مع الأهلي.

نجيب يبلغ من العمر 30 عاما، ونال فرصة تمثيل منتخب مصر للمرة الأولى في دورة حوض وادي النيل الودية في مصر 2011.

ورسميا أمام النيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2012.

مع الأندية

- بدأ نجيب مشواره مع بلدية المحلة في 2007، واستمر معه لموسمين قبل الانتقال لاتحاد الشرطة.

- لفت نجيب الأنظار في الشرطة بعدما كون ثنائيا دفاعيا قويا مع أحمد دويدار، قبل أن يقرر مانويل جوزيه ضمه للأهلي في 2011.

- استطاع نجيب أن يفرض نفسه على التشكيل الأساسي للأهلي بجوار وائل جمعة على جوزيه ومن بعده حسام البدري ومحمد يوسف.

أرقامه هذا الموسم

شارك نجيب مع الأهلي في 8 مباريات هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا، حيث عانى من إصابة في مايو الماضي.

ولعب نجيب مع الأهلي في مباراتي توسكر في دور الـ32 والبنزرتي في دور الـ16.

ولم يشارك نجيب في مباراتي الأهلي أمام الزمالك وأورلاندو بايرتس في افتتاح مرحلة المجموعات، قبل أن يلعب في أخر 4 مباريات والتي أهلت الفريق الأحمر لنصف النهائي.