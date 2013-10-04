مواجهة المونديال - ماذا يقدم مبارك صاحب احتفال ' الله أكبر ' لوسط غانا؟

واكاسو مبارك لاعب وسط روبن كازان الروسي هو اللاعب الغاني الذي اختار FilGoal.com تقديمه يوم الجمعة قبل مواجهة مصر المرتقبة.

منتخب غانا يستضيف الفريق المصري في الـ15 من شهر اكتوبر في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

واشتهر مبارك مع منتخب غانا خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية 2013 باحتفاله بالأهداف، حيث كان يرفع متخصص ركلات الجزاء قميصه ليظهر قميص آخر مكتوب عليه "الله أكبر".

وواجه مبارك انتقادات واسعة وقتها بسبب احتفالاته، وطلب منه كويسي أبياه مدرب غانا وقتها التوقف عن الاحتفال بهذه الطريقة.

شاهد الاحتفال، بالضغط هنا

مشواره الدولي

- واكاسو مبارك يبلغ من العمر 23 عاما، وبدأ مشواره الدولي مع منتخب غانا منذ 2012.

- مثل مبارك منتخب غانا تحت 17 عاما في كأس العالم للناشئين 2005 في بيرو، ونال فرصة تمثيل المنتخب الأول أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2013.

- وسجل مبارك أول أهدافه الدولية في ودية أمام الرأس الأخضر في نوفمبر 2012.

- ونال بعدها مبارك فرصة تمثيل النجوم السوداء في كأس الأمم الإفريقية 2013، ولفت الأنظار بتسجيل ثلاثة أهداف.

الأندية

- بدأ مبارك مشواره مع كرة القدم من خلال فريق أشانتي جولد، قبل أن ينتقل إلى إلتشي الإسباني في 2008.

- وبعدها بثلاث سنوات، انتقل إلى فياريال ولكن بعد هبوط الغواصات الصفراء، رحل مبارك إلى إسبانيول.

- ولعب مبارك مع إسبانيول 26 مباراة في موسم 2012-2013 سجل خلاله ثلاثة أهداف قبل أن ينتقل إلى روبن كازان الروسي هذا الصيف.

أرقامه هذا الموسم

لا يلعب مبارك بصفة أساسية مع روبن كازان، حيث خاض ثلاث مباريات في الدوري الروسي شارك في مرتين منهم كبديل.

ولعب مباراة واحدة مع فريقه في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ولم يسجل مبارك أي أهداف حتى الآن.