أبيدال يتمنى انضمام فالديز إلى موناكو

يتمنى إريك أبيدال ظهير موناكو انضمام زميله السابق في برشلونة الحارس فيكتور فالديز إلى فريقه الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد فالديز صاحب الـ31 عاما مع برشلونة الصيف المقبل، ويرغب الحارس الدولي في خوض تحد جديد.

وقال أبيدال لإذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية: "موناكو سيكون خيارا جيدا لفالديز إذا لعبنا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

ويحتل موناكو الذي يسعى ملاكه الجدد للسير على خطى باريس سان جيرمان بضم صفقات باهظة الثمن صدارة الدوري الفرنسي بـ18 نقطة.

وجدد أبيدال نفيه تعمده الإساءة لبرشلونة عندما قال أن النادي لم يتحمل سداد نفقات علاجه.

وقال: "لا أشعر بخيبة أمل من برشلونة، واتفهم قرار النادي بالاستغناء عني".

وتابع "أكن الكثير من الاحترام لبرشلونة ولم أقل شيئا سيئا عن الفريق، وأشعر بالسعادة أنني قضيت هناك ست سنوات".

واحتاج أبيدال لزراعة كبد كامل نظرا لإصابة كبده بمرض خبيث، ليزرع كبد تبرع به أحد أقاربه، ليستعيد عافيته ويعود لممارسة كرة القدم مع برشلونة الموسم الماضي، قبل رحيله إلى موناكو.