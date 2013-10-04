إياد داوود: "الإخوان" ضربوا أخي بالمطاوي واتهموه بالكفر لارتدائه "سلسلة فضة".. وسيخضع لعملية جراحية

شقيق خالد داوود: أنصار "المعزول" نسوا تعاطف أخي معهم بعد فض اعتصاماتهم بالقوة

كتب : محمد عاشور الجمعة 04-10-2013 21:31

قال إياد داوود، شقيق خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن شقيقه كان في طريقه لزيارة عائيلة خاصة متجهًا إلى منطقة المعادي، وفي منطقة السيدة زينب وجد مسيرة تابعة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلى أن المتظاهرين أسرعوا إلى سيارة شقيقه عندما شاهدوه، ورددوا "هو ده خالد بتاع الإنقاذ، الكافر لابس سلسلة فضة".

وأضاف داوود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، أن المتظاهرين اعتدوا على شقيقة بالمطاوي وأصابوه بطعنات في صدره وذراعه الأيسر، منوهًا بأن داوود سيخضع بعد قلقل لعملية جراحية في ذراعه لأن الطعنات تسببت في قطع أوتار الذراع، مشيرًا إلى أن الطبيب أمر بوضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

وتابع: "جهل الإخوان عماهم عن موقف خالد الذي انحاز وتعاطف معهم، بعد فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، وكان هذا سبب انسحابه من جبهة الإنقاذ".