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البدانة تساهم فى الإصابة بسرطان البنكرياس

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البدانة تساهم فى الإصابة بسرطان البنكرياس البدانة تساهم فى الإصابة بسرطان البنكرياس

فى الوقت الذى باتت فيه البدانة غول يفتك بالكثيرين حول العالم، حذرت دراسة طبية من وجود علاقة وثيقة بين البدانة وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس، حيث توصل الباحثون فى "مركز جونسون الشامل للسرطان "بجامعة "كاليفورنيا" إلى أول علاقة مباشرة بين البدانة وسرطان البنكرياس الذى يعد أحد أكثر أنواع السرطان فتكا، حيث يسهم التشخيص المبكر فى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل، إلا أن الحالات الحادة عادة لا تظهر أية أعراض أولية مبكرة كإنذار أولى لها.
> ووفقا "للمعهد الوطنى للسرطان" فإن سرطان البنكرياس خاصة الغدد القنوية أحد أشد أنواع سرطان البنكرياس فتكا والأكثر شيوعا فى الولايات المتحدة.

وتكشف البيانات إلى أن معدلات البقاء على قيد الحياة يصل إلى خمسة أعوام بين مابين 3 إلى 5% من المرضى.

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