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انطلاق مسابقة تصويرعالمية بمشاركة نادي كاميرا السويس

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انطلاق مسابقة تصويرعالمية بمشاركة نادي كاميرا السويس انطلاق مسابقة تصويرعالمية بمشاركة نادي كاميرا السويس

شهدت شوارع السويس اليوم انطلاق للمسابقة العالمية ” World Photography ” والتى يشارك فيها أعضاء نادي كاميرا السويس ويشرف عليها المصور العالمى Sott Kelpyc والتى تهدف لعرض التراث والحضارة وكل ما يميز كل دولة عن طريق الصور المحلية وعرضها على المواقع العالمية .

وقال هشام سمير المشرف على المسابقة فى السويس ” أن المسابقة لقت قبول لدى المواطنين اثناء انطلاقها وتصوير جميع شوارع السويس “.

موضحا أن المشاركون قامو بتصوير المنازل القديمة وبعض من بائعى الأسماك، وعقب ذلك تم عمل جولة حتى كورنيش السويس المطل على البحر الأحمر .

وتابع أن الصور المقدمة سيتم عرضها فى مواقع عالمية ومن ثم تققيمها واعلان النتائج قريبا .

 

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