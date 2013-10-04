وزارة الصحة السعودية تعلن عدم تسجيل إصابات بـ«فيروس كورونا» بين الحجاج

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، الذي تسبب في مقتل 49 شخصًا، في سبتمبر من العام الماضي، في المملكة، بين الحجاج، الذين وصلوا لأداء فريضة الحج هذا العام.

وطمأنت وزارة الصحة السعودية، في بيان صدر عنها «جميع المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بأن الوضع الصحي لضيوف الرحمن جيد ولله الحمد»، حسب قولها، مشيرة إلى أنها «تتابع عن كثب سير تطبيق برامج الترصد الوبائي، وتقوم بأعمال المتابعة المستمرة وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لضيوف الرحمن«.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أنه «لم يتم تسجيل أي حالات وبائية أو محجرية ولاتوجد بينهم أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد».

وأوضحت الوزارة أنها «اتخذت كل التدابير الاحترازية الوقائية واستعدت بتقديم مجموعة من البرامج العلاجية النوعية لحجاج بيت الله الحرام»، مشيرة إلى أنها هيأت 25 مستشفى يبلغ عدد أسرتها 5250 سريرًا، إضافة إلى 141 مركزًا صحيًا موزعة على جميع مناطق الحج وكذلك 17 مركزًا صحيًا للطوارئ على جسر الجمرات.