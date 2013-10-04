أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وزارة الصحة السعودية تعلن عدم تسجيل إصابات بـ«فيروس كورونا» بين الحجاج

Google+ Print
وزارة الصحة السعودية تعلن عدم تسجيل إصابات بـ«فيروس كورونا» بين الحجاج وزارة الصحة السعودية تعلن عدم تسجيل إصابات بـ«فيروس كورونا» بين الحجاج

أعلنت وزارة الصحة ، الجمعة، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، الذي تسبب في مقتل 49 شخصًا، في سبتمبر من العام الماضي، في المملكة، بين الحجاج، الذين وصلوا لأداء فريضة الحج هذا العام.

وطمأنت وزارة الصحة السعودية، في بيان صدر عنها «جميع المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بأن الوضع الصحي لضيوف الرحمن جيد ولله الحمد»، حسب قولها، مشيرة إلى أنها «تتابع عن كثب سير تطبيق برامج الترصد الوبائي، وتقوم بأعمال المتابعة المستمرة وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لضيوف الرحمن«.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أنه «لم يتم تسجيل أي حالات وبائية أو محجرية ولاتوجد بينهم أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد».

وأوضحت الوزارة أنها «اتخذت كل التدابير الاحترازية الوقائية واستعدت بتقديم مجموعة من البرامج العلاجية النوعية لحجاج بيت الله الحرام»، مشيرة إلى أنها هيأت 25 مستشفى يبلغ عدد أسرتها 5250 سريرًا، إضافة إلى 141 مركزًا صحيًا موزعة على جميع مناطق الحج وكذلك 17 مركزًا صحيًا للطوارئ على جسر الجمرات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً