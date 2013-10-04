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بالصور.. محافظ أسوان يطالب وزير الموارد المائية بتجديد محطات الرى

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قام اليوم (الجمعة) محافظ أسوان، مصطفى يسرى، أثناء لقائه بالدكتور محمد عبد المطلب -وزير الموارد المائية والرى- بعرض عدد من المطالب الملحة والعاجلة فى قطاع الرى على مستوى المحافظة، والتى تمثلت فى عدم انتظام تشغيل محطات الرفع الرئيسية بمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو ومشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، بالكفاءة المقررة التى تفى بالاحتياجات الزراعية القائمة، خاصة فى أشهر الصيف، وذلك نظراً لزيادة الأعطال المتكررة بمحطات الرفع، ومطلوب رفع كفاءة هذه المحطات لتوفير الاحتياجات المائية لرى الزراعات بمشروعى وادى الصعايدة ووادى النقرة.

وطالب المحافظ بإحلال وتجديد محطات رى قورته وأبريم بمركز نصر النوبة، لتهالك هذه المحطات وكثرة الأعطال بها، لافتاً إلى أنه من ضمن المطالب الملحة توفير المقنن المائى لرى أراضى 3 قرى بالظهير الصحراوى، حتى يمكن الاستفادة منها والتى تم بناؤها مؤخراً وهى قري: الرمادى قبلى الجديدة بمركز إدفو بإجمالى 100 منزل، وفارس الجديدة بمركز كوم امبو بعدد 100 منزل، وقرية بنبان الجديدة بمركز دراو بعدد 50 منزلا والتى تم تسليمها؛ حيث تم الاتفاق مع جهاز مشروعات التعمير والتنمية الزراعية على توفير مساحة 600 فدان لكل من قريتى الرمادى وفارس، ومساحة 300 فدان لقرية بنبان، مع المطالبة بنقل إدارة حماية النيل من مركز إسنا إلى محافظة أسوان أسوة بإنشاء إدارات مستقلة لحماية النيل بقنا والأقصر وذلك لسرعة اتخاذ القرار وإزالة التعديات فى مهدها.

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