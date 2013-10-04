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سوء الأحوال الجوية تغلق ميناء الصيد فى البرلس بكفر الشيخ

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سوء الأحوال الجوية تغلق ميناء الصيد فى البرلس بكفر الشيخ سوء الأحوال الجوية تغلق ميناء الصيد فى البرلس بكفر الشيخ

أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى إغلاق ميناء الصيد فى البرلس بكفر الشيخ، أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد اليوم "الجمعة".

وكانت حالة الجو السيئة والتى صاحبها هبوب رياح شديدة، وعواصف ترابية ورملية، قد تسببت فى إغلاق ميناء الصيد فى برج البرلس، أمام حركة دخول وخروج مراكب وسفن الصيد، بسبب ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط.

وقال عبد النبى كمون شيخ الصيادين ببرج البرلس، إن أكثر من 500 مركب صيد بميناء الصيد ببرج البرلس، توقفت منذ فجر اليوم الجمعة؛ بسبب ارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به للصيد، بالإضافة إلى توقف حركة الصيد فى بحيرة البرلس؛ بسبب الرياح الشديدة التى تعرضت لها كفر الشيخ.

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