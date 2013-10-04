المصريين الأحرار بالإسماعيلية ينظم ندوات بمركز شباب التل الكبير

زار وفد من حزب المصريين الأحرار برئاسة المهندس جورج وهبة، سكرتير عام الحزب بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، مركز شباب الاتحاد بالتل الكبير بالتنسيق مع أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاتحاد، وذلك فى إطار خطة حزب المصريين الأحرار للانتشار فى مراكز وضواحى محافظة الإسماعيلية.

وقال الدكتور إبراهيم شوقى، المتحدث الإعلامى للحزب، إنه تم تنظيم دورة فى التنمية البشرية عن (الإنجاز وتحقيق الأهداف الشخصية) بحضور العشرات من شباب وفتيات التل الكبير وحاضرت فيها الدكتورة عفاف الكومى.

وفى نفس السياق قام أحمد كمال، المخرج المسرحى، بعقد لقاء مع فنانى قصر ثقافة التل ومركز شباب الاتحاد من أجل متابعة المواهب المسرحية بمركز ومدينة التل الكبير، والإعداد لعمل مسرحى برعاية الحزب يضم مواهب وشباب التل.

شارك فى الزيارة كل من الدكتورة عفاف الكومى، عضو أمانة المرأة، وبيشوى ممدوح، المسئول المالى والإدارى، وأحمد كمال، المخرج المسرحى، وعضو الأمانة العامة للثقافة والفنون بالحزب.