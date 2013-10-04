الصانع: إنشاء عيادة طبية في كل مجمع تجاري

يعقوب الصانع

تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع باقتراح برغبة بشأن انشاء عيادة طبية في كل مجمع تجاري لعلاج الحالات الطارئة مع توفير كادر طبي وتمريضي لفترات عمل متزامنة مع ساعات العمل الرسمية للمحال التجارية في المجمع، والزام كل مجمع تجاري بتخصيص موقع مناسب داخله للعيادات الطبية واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة تجاه اي مخالفة لهذا الالتزام، وذلك نظرا للحادثة الاليمة التي وقعت مؤخرا في احد المجمعات التجارية في البلاد، وما كان لها من تداعيات امنية واجتماعية بعيدة الاثر على الناس ومنعا لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا وسرعة التعامل معها اذا ما حدثت رغم اتخاذ اللازم وحرصا على امن مرتادي تلك المجمعات التجارية.