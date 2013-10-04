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طولان يعدد مكاسب الزمالك من الوديات

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طولان يعدد مكاسب الزمالك من الوديات طولان يعدد مكاسب الزمالك من الوديات

أشاد حلمي طولان المدير الفني للزمالك بالمكاسب التي عادت على الفريق من المباريات الودية التي خاضها في الفترة الأخيرة.

وفاز الزمالك يوم الجمعة على الطرق والكباري وديا 6-0 بعد أيام من الفوز على البلاستيك 1-0.

وقال طولان للموقع الرسمي للزمالك: "الفريق خاض لقائين وديين من أجل تجهيز اللاعبين وتم منح الفرصه للعديد من الناشئين، والذين اطمئن الجهاز الفني عليهم بالإضافة لبعض اللاعبين الآخرين والذين شاركوا واطمئن الجهاز الفني على جاهزيتهم".

وتابع "الهدف من المباريات الودية هو زيادة الانسجام بين اللاعبين وتجربة بعض الأفكار التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها في المباريات الودية، وفي المجمل الفريق استفاد من هذه المباريات".

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فيديو اليوم السابع