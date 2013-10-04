الزمالك يشرح لماذا فشل التعاقد مع كليتشي

فسر عبد الله جورج عضو لجنة الكرة بالزمالك أسباب تراجع النادي عن التعاقد مع النيجيري كليتشي أوسونو مهاجم المريخ السوداني.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب النادي الأبيض من التعاقد مع المهاجم النيجيري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جورج لـFilGoal.com "صرفنا النظر عن التعاقد مع كليتشي لعدة أسباب أهمها أنه مازال مرتبط بعقد مع ناديه".

وتابع "ليس لدينا الإمكانات لدخول في مفاوضات مع النادي ونرغب في ضم لاعب حر، كما أن راتب اللاعب الشهري ضخم".

ويرغب الزمالك في ضم مهاجم إفريقي بعدما رحل الثنائي عبد الله سيسيه ورزاق أموتويوسي عن الفريق على مدار الموسم الماضي.

وأكمل جورج "الدوري السوداني بدأ بالفعل بينما الدوري المصري مازال موقفه غامضا فمن الصعب إقناع اللاعب بالانضمام لنا".