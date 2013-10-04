المناديل الورقية وسلة المهملات تحمى المنزل من الجراثيم

تهتم كل امرأة بنظافة منزلها لضمان صحة أفضل لأفراد أسرتها، وقد أرسلت قارئة بسؤال تقول فيه :ما هى أهم الأدوات التى يجب أن تتواجد فى المنزل لكى تمنع انتشار الجراثيم والبكتيريا لكى نحافظ على صحة الأسرة؟.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، مشيرا إلى أن هناك أدوات نظافة أساسية يجب تواجدها فى كل منزل حتى يمكن أن نضمن له أدنى درجات السلامة والصحة ولخلوه من الجراثيم والبكتيريا، ومن أهم هذه الأدوات المناديل الورقية الجافة التى يجب تواجدها فى كل حجرة حتى يتعود أفراد الأسرة على استخدامها فى تنظيف المكان طوال الوقت، وكذلك المناديل المعطرة فى كل حجرة أيضا والتى ينصح بأن تحتوى على نسبة عالية من المطهرات القاتلة للبكتيريا حتى يستخدموها فى تنظيف الأيدى بشكل دائم، وكذلك تصلح لتنظيف أى غرض من أغراض المنزل بدلا من القماش المبلولة التى لا تقى من انتشار الجراثيم.

كذلك وجود أكثر من سلة مهملات فى البيت الواحد أمر ضرورى لكى يتخلص كل فرد من العائلة من القمامة بشكل دائم، وينصح بغسلها فى نهاية كل يوم والتخلص من القمامة المجودة بها، وعدم النوم بالقرب منها حتى لا تتراكم الجراثيم والبكتيريا، ويفضل وضع مطهر سائل بها بعد غسلها بالمياه.

ونصح الدكتور أيمن كذلك بتخصيص فوطة لكل فرد فى المنزل، ويفضل إضافة المطهرات الخاصة بالملابس عند غسيل هذه الفوط.