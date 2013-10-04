الاهتمام بالتغذية السليمة ضرورى للمرأة الحامل

فترة الحمل من أكثر الأيام التى تشعر فيها المرأة بالاحتياج إلى الاهتمام والرعاية، خاصة فى الحمل الأول.

قال الدكتور أحمد الجويلى صيدلى، ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى، وضع المرأة الحامل يختلف عن المرأة العادية، فإذا كانت تتناول دواء قبل الحمل يجب أن تستشير الطبيب، أو الصيدلى الذى تثق به، لأن الدواء فى تلك الحالة قد يضر الأم والجنين.

وأضاف أن الحامل تكون أكثر عرضة للإصابة بالسكر لذا أكد على ضرورة الفحص الدائم لمستوى السكر بالدم بصورة دورية.

وأشار الجويلى إلى أن زيادة الحموضة من الإصابات الشائعة فى الحمل، ويسببها زيادة هرمون البروجستيرون فى الدم، والذى يعمل على بسط العضلات اللاإرادية مما يقلل من قدرة القلب على الانغلاق التام أثناء الحمل، مضيفا أن ما يقال عن أن شعر الطفل هو سبب ارتفاع الحموضة مجرد شائعات خاطئة.

وقال الجويلى، إن الاهتمام بالتغذية السليمة أثناء الحمل هام جدا للأم والجنين، وخاصة الأم لأن الطفل يتغذى بصورة طبيعية ولكن الأم هى التى تعانى من كثير من الأمراض، منها سوء التغذية والأنيميا وهشاشة العظام.