أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الاهتمام بالتغذية السليمة ضرورى للمرأة الحامل

Google+ Print
الاهتمام بالتغذية السليمة ضرورى للمرأة الحامل الاهتمام بالتغذية السليمة ضرورى للمرأة الحامل

فترة الحمل من أكثر الأيام التى تشعر فيها المرأة بالاحتياج إلى الاهتمام والرعاية، خاصة فى الحمل الأول.

قال الدكتور أحمد الجويلى صيدلى، ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى، وضع المرأة الحامل يختلف عن المرأة العادية، فإذا كانت تتناول دواء قبل الحمل يجب أن تستشير الطبيب، أو الصيدلى الذى تثق به، لأن الدواء فى تلك الحالة قد يضر الأم والجنين.

وأضاف أن الحامل تكون أكثر عرضة للإصابة بالسكر لذا أكد على ضرورة الفحص الدائم لمستوى السكر بالدم بصورة دورية.

وأشار الجويلى إلى أن زيادة الحموضة من الإصابات الشائعة فى الحمل، ويسببها زيادة هرمون البروجستيرون فى الدم، والذى يعمل على بسط العضلات اللاإرادية مما يقلل من قدرة القلب على الانغلاق التام أثناء الحمل، مضيفا أن ما يقال عن أن شعر الطفل هو سبب ارتفاع الحموضة مجرد شائعات خاطئة.

وقال الجويلى، إن الاهتمام بالتغذية السليمة أثناء الحمل هام جدا للأم والجنين، وخاصة الأم لأن الطفل يتغذى بصورة طبيعية ولكن الأم هى التى تعانى من كثير من الأمراض، منها سوء التغذية والأنيميا وهشاشة العظام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365