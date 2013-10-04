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تمرد والتيار الشعبى يحشدان لاحتفالات أكتوبر بكفرالشيخ

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تمرد والتيار الشعبى يحشدان لاحتفالات أكتوبر بكفرالشيخ تمرد والتيار الشعبى يحشدان لاحتفالات أكتوبر بكفرالشيخ

دعت حملة تمرد والتيار الشعبي بمدينة دسوق بكفرالشيخ ، اليوم الجمعة  جموع المواطنين في دسوق ، بالنزول للميدان الإبراهيمي ، من أجل حشدهم للأحتفال بالذكري الأربعين لنصر أكتوبر المجيد .

وأكد هاني منيسي منسق عام حملة تمرد بمدينة دسوق ، أن الشعب المصرى لا يخشى تهديد تنظيم الأخوان المحظور ، وانه لا يوجد شخص أو حزب أو جماعة أو تنظيم يقف أمام إرادة الشعب المصرى ، مطالبا كافة الأجهزة الأمنية بحماية الشعب من أى جماعة أرهابية تحاول إفساد هذا اليوم العظيم وفرحة المصريين بأحتفالاته ، وأوضح بأنه من يحاول إفساد هذا اليوم على جموع الشعب المصرى، فهو شخص خارج عن سياق الوطنية المصرية .

ا.ش.ا

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