جيني إسبر تكشف للمرة الأولى: "تربيّت في جمعيّة خيريّة"

بدأت الفنانة السّوريّة جيني إسبر تصوير أولى أعمالها الدراميّة لموسم دراما رمضان 2014، حيث تشارك ببطولة مسلسل "خواتم"، للمخرج ناجي طعمي، عن نصّ للكاتبة نادية الأحمر، والذي تنتجه شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني والتوزيع".

وتُجسّد إسبر في العمل دور "نبال"، وهي فتاة تربّت في جمعية خيرية، كونها يتيمة الأبوين، فتكبر وتعمل في مصرف، قبل أن تنحرف إلى أعمال سلبيّة، وفقاً لمصالح الجمعية التي تربّت فيها.

وأشارت الفنانة السوريّة إلى أنّه "من خلال عملها في المصرف، يتم توجيهها للعمل لصالح أشخاص في تبييض الأموال، فتنحرف إلى العمل السلبيّ في المجتمع، برغم الطيبة التي تتّسم به كفتاة يتيمة".

ويجري تصوير العمل حالياً داخل العاصمة السّوريّة دمشق، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السوريّة، مثل: كندة حنا وعبد المنعم عمايري وكاريس بشار ...