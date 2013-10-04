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"سيدتي نت" يكشف أسباب المواجهة بين يوسف الخال وعابد فهد

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"سيدتي نت" يكشف أسباب المواجهة بين يوسف الخال وعابد فهد "سيدتي نت" يكشف أسباب المواجهة بين يوسف الخال وعابد فهد

في تصريح خاص بـ"سيدتي نت"، أعلن النجم اللبناني يوسف الخال أنه سيباشر بعد شهرين تصوير مسلسل جديد، موضحاً أنّ "العمل لبناني ـ عربي، ويحمل توقيع المنتجين صادق الصباح وجمال سنان (زوج الفنانة ماغي بوغصن)، وهو مؤلّف من 30 حلقة، وسوف أتشارك بطولته مع النجم السوري عابد فهد والنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم".
كما أكد الخال أنّه يدرس عرضاً آخر، وسيُعطي جوابه عليه خلال اليومين المقبلين، و"هو عمل عربي مشترك. ولكن لا يمكنني أن أعطي المزيد من التفاصيل عنه، لأنني لم أوقّع عليه حتى الآن. ولكنني أستطيع أن أؤكد أنّه سيتم عرضه على محطة عربيّة مهمّة جداً".
وعمّا إذا كانت متطلّباته كنجم تغيّرت بعد النجاحات التي حققها أخيراً، وآخرها اختياره كأفضل نجم لبناني عن دوره في مسلسل "جذور"، في الاستفتاء الذي أجراه موقع "سيدتي نت"، أجاب يوسف الخال بالقول: "أنا أتمسّك دائماً بالعمل الذي تتوفر فيه المواصفات الفنية الجيّدة، وهذا ليس بالأمر الجديد عليّ، ولا علاقة له بالنجومية، لأنّني كنت ولا أزال أحرص على اختيار الأعمال الفنية الراقية نصّاً وإخراجاً وإنتاجاً".

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سيدتي