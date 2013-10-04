ديمة بياعة اختارت زواجاً مغربياً

تستعدّ الممثلة السورية ديمة بياعة للاحتفال بزفافها على خطيبها المغربي أحمد الحلو، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، حيث أكّدت في تصريح صحافيّ أن حفلة زفافها ستكون في أوائل عام 2014، ضمن طقوس خاصّة.

وقالت الممثلة السورية إنّ خطيبها المغربيّ أصرّ على أن تكون حفلة الزفاف مغربيّة الطقوس، وقد أحبّت الفكرة، وقالت إنّ: "العرس المغربيّ مميّز، وتقاليد الأعراس لدى المغاربة جميلة جداً ومختلفة، فهم يقيمون العرس في قصور، ولمدّة 7 أيام بلياليها، بتقاليد أندلسيّة فاسيّة" التي ينحدر منها زوجها، لافتة إلى أنّها سترتدي الفستان الأبيض للمرّة الأولى.

وللإشارة، فإنّ ديمة بياعة هي الزوجة السابقة للممثل السوري تيم الحسن، ولها منه طفلان.