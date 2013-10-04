أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حزب الخضر يرفض إقامة المفاعل النووى بالضبعة ويصفه بـ"الكابوس"

Google+ Print
حزب الخضر يرفض إقامة المفاعل النووى بالضبعة ويصفه بـ"الكابوس" حزب الخضر يرفض إقامة المفاعل النووى بالضبعة ويصفه بـ"الكابوس"

سجل حزب الخضر المصرى اعتراضه على إنشاء مفاعل نووى على أرض الضبعة، واصفا هذا المشروع بالكارثة.

وأعلن الحزب فى بيان أصدره اليوم (الجمعة)، أن موافقة أهل الضبعة على تسليمهم لأرض المشروع هو أمر جيد، لافتا إلى رفضة لكل أعمال العنف والاستيلاء على حيازة الدولة أو اقتحامها.

وأشار الحزب فى بيانه إلى رفضه القاطع إقامة ما أسماه بالكارثة، وهو المفاعل النووى، على أى شبر من الأراضى المصرية، بصفة عامة، وأرض الضبعة بصفة خاصة، مناشدا جموع المصريين عدم الانسياق خلف الكابوس النووى، الذى لم يخلف وراءه إﻻ التلوث والقتل والدمار والعيش فى مخاطر مزمنة، مشيرا فى بيانه إلى أن الدول الصناعية الكبرى بدأت فى التخلص من المفاعلات النووية بلا رجعة لخطورتها على الحياة البشرية.

ونبه الحزب فى بيانه كافة الجهات المعنية من أن تصدير اللعنة النووية للوطن ﻻ يعنى إﻻ التبعية النووية للدولة الكبرى (صاحبة الوقود المخصب) والتبعية الفنية للدول الكبرى، وكارثة المخلفات النووية القاتلة التى تعجز أى تكنولوجيا عن علاج آثارها التدميرية، ووضع لغم شديد الخطورة يهدد الأمن القومى سواء لمخاطر فنية أو إرهابية.

وأتم الحزب فى بيانه: "ﻻ تعتبر المبررات الواهية بتوفير الطاقة، ذات أى معنى، خاصة إذا كانت تملك من مقومات الطاقة الآمنة ما يفوق عشرات المفاعلات النووية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري