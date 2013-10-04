حزب الخضر يرفض إقامة المفاعل النووى بالضبعة ويصفه بـ"الكابوس"

سجل حزب الخضر المصرى اعتراضه على إنشاء مفاعل نووى على أرض الضبعة، واصفا هذا المشروع بالكارثة.

وأعلن الحزب فى بيان أصدره اليوم (الجمعة)، أن موافقة أهل الضبعة على تسليمهم لأرض المشروع هو أمر جيد، لافتا إلى رفضة لكل أعمال العنف والاستيلاء على حيازة الدولة أو اقتحامها.

وأشار الحزب فى بيانه إلى رفضه القاطع إقامة ما أسماه بالكارثة، وهو المفاعل النووى، على أى شبر من الأراضى المصرية، بصفة عامة، وأرض الضبعة بصفة خاصة، مناشدا جموع المصريين عدم الانسياق خلف الكابوس النووى، الذى لم يخلف وراءه إﻻ التلوث والقتل والدمار والعيش فى مخاطر مزمنة، مشيرا فى بيانه إلى أن الدول الصناعية الكبرى بدأت فى التخلص من المفاعلات النووية بلا رجعة لخطورتها على الحياة البشرية.

ونبه الحزب فى بيانه كافة الجهات المعنية من أن تصدير اللعنة النووية للوطن ﻻ يعنى إﻻ التبعية النووية للدولة الكبرى (صاحبة الوقود المخصب) والتبعية الفنية للدول الكبرى، وكارثة المخلفات النووية القاتلة التى تعجز أى تكنولوجيا عن علاج آثارها التدميرية، ووضع لغم شديد الخطورة يهدد الأمن القومى سواء لمخاطر فنية أو إرهابية.

وأتم الحزب فى بيانه: "ﻻ تعتبر المبررات الواهية بتوفير الطاقة، ذات أى معنى، خاصة إذا كانت مصر تملك من مقومات الطاقة الآمنة ما يفوق عشرات المفاعلات النووية".