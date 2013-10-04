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الفرقاطة الفرنسية "سركوف 711 إف" ترسو فى ميناء الجزائر

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الفرقاطة الفرنسية "سركوف 711 إف" ترسو فى ميناء الجزائر الفرقاطة الفرنسية "سركوف 711 إف" ترسو فى ميناء الجزائر

رست الفرقاطة الفرنسية "سركوف 711 إف "، اليوم الجمعة بميناء الجزائر العاصمة للمشاركة فى تدريب متعدد الجنسيات للمراقبة والأمن البحريين " المادة-13"، فى إطار الأنشطة السنوية لدول المبادرة "5 + 5 دفاع" والذى سيجرى تحت قيادة القوات البحرية الجزائرية.

وجاء فى بيان خلية اتصال قيادة القوات البحرية، إن هذه التدريبات- التى ستجرى خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر الحالى - تأتى فى إطار " تفعيل خطط العمل لعام 2013 لدول المبادرة 5 + 5 دفاع"، مشيرا إلى أن هذه التمرينات تعتبر فرصة لتعزيز آلية التعاون العملياتى بين القوات البحرية الجزائرية وبحريات دول المبادرة " 5 + 5 دفاع" فى مجالات المراقبة والأمن البحريين، بالإضافة إلى تعزيز الأمن فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط لمواجهة كل أنواع التجارة غير المشروعة ومكافحة كل أنواع الجريمة المنظمة فى المنطقة، وتعد هذه التمرينات من أكبر التمرينات البحرية المبرمجة على غرار "تمرين كنال- وساركس".

وقد شارك فى هذه التمرينات - التى ستنفذ على أربع مراحل - كل من إيطاليا وليبيا وموريتانيا والمغرب بضابطى اتصال ومركز العمليات البحرية، بينما ستشارك إسبانيا والبرتغال بضابط ملاحظ حسب نفس البيان.

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مصر 365