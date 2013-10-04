خبراء حظر الكيماوى والأمم المتحدة يزورون سوريا الأسبوع المقبل

نفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركى، توجه أعضاء الفريق المشترك لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة- والمكلفين بمساعدة سوريا فى القضاء على برنامجها للأسلحة الكيميائية- إلى أى من المواقع والمنشآت السورية التى تضم المواد والأسلحة الكيماوية المستهدف جمعها وتدميرها.

وقال المتحدث فى المؤتمر الصحفى اليومى إن الفريق المشترك لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة سيبدءون اعتبارا من الأسبوع المقبل فى زيارة المواقع السورية، مشيرا إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية يعتزم تقديم توصيات بشأن عمل هذا الفريق، وذلك فى جلسة مغلقة سيعقدها مجلس الأمن الدولى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف "أن توصيات الأمين العام التى يعتزم تقديمها إلى أعضاء مجلس الأمن سوف تتضمن مقترحات بشأن خطة عمل الفريق فى المرحلة المقبلة".