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المعارضة فى غينيا تدعو إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية

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المعارضة فى غينيا تدعو إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المعارضة فى غينيا تدعو إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية

دعت أحزاب المعارضة الرئيسية فى غينيا اليوم الجمعة، لجنة الانتخابات إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت الأسبوع الماضى.

وهددت الأحزاب بتنظيم احتجاجات عامة فى العاصمة كوناكرى، حال عدم تلبية مطالبها وقال الناطق باسم المعارضة أبو بكر سيلا إن مراقبى الانتخابات "رصدوا مستويات كبيرة من التزوير" أثناء فرز الأصوات، مستشهدا بروايات تحدثت عن حشو صناديق الاقتراع والرشوة والإهمال أثناء إعداد قوائم تسجيل الناخبين.

وفى وقت سابق من الأسبوع الجارى، أعربت لجنة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبى عن قلقها بشأن "قوائم تسجيل الناخبين المعيبة" أثناء الانتخابات وتشير النتائج الجزئية إلى أن حزب الرئيس ألفا كوندى الحاكم "تجمع الشعب الغينى" قد فاز فى العديد من المناطق حول كوناكرى.

وأدانت أحزاب المعارضة عملية الفرز وسحبت مراقبيها من اللجنة الانتخابية أمس الخميس، ومن غير المتوقع أن يحصد أى حزب أغلبية مطلقة فى الانتخابات التشريعية التى تأجلت لفترة طويلة والأولى فى غينيا منذ انتهاء الحكم العسكرى فى عام 2010.

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مصر 365