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حزب جبهة العدالة والتنمية الجزائرى يطالب بتعديل الدستور بعد الانتخابات

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حزب جبهة العدالة والتنمية الجزائرى يطالب بتعديل الدستور بعد الانتخابات حزب جبهة العدالة والتنمية الجزائرى يطالب بتعديل الدستور بعد الانتخابات

دعا عبدالله جاب الله رئيس "جبهة العدالة والتنمية" اليوم الجمعة، إلى إجراء تعديل شامل للدستور بعد الانتخابات الرئاسية القادمة مشيرا إلى ضرورة وضع هيئة وطنية مستقلة للإشراف على هذه الانتخابات.

وأبرز جاب الله ـ فى كلمة ألقاها اليوم بالجزائر العاصمة خلال افتتاحه أعمال اللقاء الوطنى لرؤساء مكاتب الولايات لحزبه ـ أنه يؤيد تأجيل مشروع تعديل الدستور إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدا "ضرورة فتح نقاش واسع حول مشروع التعديل مع جميع الفئات السياسية للبلاد".

وعدّد رئيس جبهة العدالة والتنمية بعض ما أسماه "عيوب الدستور الحالى" منها ـ حسبما ذكر ـ "تهميش" دور البرلمان فى الرقابة والتشريع والدور الاستشارى لمجلس المحاسبة"، وعن موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة قال جاب الله إن "ملف الانتخابات الرئاسية بجبهة العدالة والتنمية لا يزال موضوع مشاورات مع بعض الأطراف السياسية وسيحسم الحزب موقفه من هذا الاستحقاق فى وقته".

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