اشتباكات عنيفة على أكثر من جبهة بين قوات الأسد والمعارضة بسوريا

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السورى وقوات المعارضة السورية اندلعت على أكثر من جبهة، فيما قصفت قوات النظام عددا من المدن والبلدات والقرى السورية.

وأوضح بيان صادر عن المرصد اليوم الجمعة، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن الاشتباكات دارت فى محيط الأحياء المحاصرة من مدينة حمص، وخاصة على جبهة حى "القصور"، كما دارت اشتباكات مماثلة قرب بلدة "خناصر" فى الريف الجنوبى لحلب.

وأضاف المرصد أن اشتباكات بين الجانبين اندلعت فى مدينة "داريا" وبلدتى "خان الشيح" و"المغر" فى ريف دمشق، ومحيط "اللواء 52" فى ريف درعا، وحى "المنشية" بمدينة درعا وعدة قرى فى ريف القنيطرة، بينما استهدفت قوات المعارضة مطار "الناصرية" فى ريف دمشق.

وفى سياق متصل، أفاد المرصد بأن قوات النظام السورى قامت بقصف الأحياء المحاصرة فى مدينة حمص، ومدينة "الطبقة" فى ريف الرقة، ومدينتى "معضمية الشام" و"دوما" وبلدة "خان الشيح" بريف دمشق.

كما شمل القصف أيضا قريتى "بابيص" و"المفلسة" وبلدة "ماير" بريف حلب، وقرية "مسعود" بريف حماة، وحى "برزة" بضواحى دمشق، ومدينة "داعل" فى ريف درعا، وعدة أحياء فى مدينة درعا، وبلدة "الصمدانية الشرقية" وقرية "جبا الغربى" فى ريف القنيطرة.

فى غضون ذلك، تجددت الاشتباكات بين مقاتلى "وحدات حماية الشعب الكردى" من جهة، ومقاتلى "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" و"جبهة النصرة" من جهة ثانية فى ريف محافظة الحسكة.